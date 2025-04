POL-RE: Marl: Unfall auf der Herzlia-Allee

Recklinghausen (ots) - Dorsten Gegen 04:00 Uhr am frühen Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Autohaus an der Marler Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und versuchten drei Tresore aufzubrechen. Letztendlich flüchteten die Einbrecher mit etwas Bargeld aus einer Schublade in unbekannte Richtung. Castrop-Rauxel Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag durch eine Mauer in ein Ladenlokal an der ...

mehr