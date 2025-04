Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Gegen 04:00 Uhr am frühen Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Autohaus an der Marler Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und versuchten drei Tresore aufzubrechen. Letztendlich flüchteten die Einbrecher mit etwas Bargeld aus einer Schublade in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag durch eine Mauer in ein Ladenlokal an der Ickerner Straße ein. Das Ladenlokal befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Um in einen Lagerraum zu gelangen, stemmten die Täter eine Wand von einem Abstellraum aus auf und kletterten durch das Loch in den Lagerraum und von hier aus ins Ladenlokal. Im Inneren wurden zwei Türen aufgebrochen. Anschließend nahmen sie Tabakwaren und einen leeren Tresor mit. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am Landwehrbach brachen Unbekannte in ein Ladenlokal für Tierbedarf ein. Über eine Fluchttür schafften sie es zwischen Samstagabend und Montagmorgen ins Gebäude. Sie durchsuchten den Kassenbereich und ein angrenzendes Büro nach Beute. Die Täter nahmen eine Kasse, einen Tresor und hochwertige Waren mit. Anschließend flüchteten sie.

Waltrop

Mit Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch an der Veiinghofstraße. Zu dem Einbruch kam es zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag. Um in die Wohnung zu kommen, hebelten die Täter die Terrassentür auf. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell