POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Kasse ermittelt

Recklinghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer klingelten bei einer 90-Jährigen im Stadtteil Ellinghorst. Sie gaben sich als Stromableser aus und gelangten so in die Wohnräume. Einer der beiden Männer ging in den Keller, der andere blieb im Wohnzimmer. Als die vermeintlichen Stromableser wieder weg waren, stellte die Seniorin fest, dass ein Kästchen mit Schmuck fehlte. Die Tatverdächtigen konnten lediglich ...

