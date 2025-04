Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Fenster eines Restaurants

Jever (ots)

Am Abend des 02. April 2025, kurz vor 22:00 Uhr, wird ein Fenster eines Restaurants in der Bahnhofstraße in Jever mittels eines metallischen Gegenstandes eingeschlagen. Der Inhaber des Restaurants wurde durch die entsprechende Geräuschentwicklung auf den Umstand aufmerksam und konnte bei Nachschau lediglich eine Gruppe von ca. drei Personen im Nahbereich feststellen, die sich vom Restaurant entfernt hat und deren Tatbeteiligung noch in Frage steht.

Personen, die sachdienliche Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell