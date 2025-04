POL-WHV: Brand eines Aufsitzrasenmähers in einer Scheune

Jever (ots) - Am 01. April 2025 kam es in der Zeit von 10:55 Uhr bis 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße 1 in Jever, auf dem beschrankten Parkplatz der OLB Filiale. Beim Ein-/Ausparken wurde das Fahrzeug des Geschädigten beschädigt. Die Polizei Jever bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

