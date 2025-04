Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am 01. April 2025 kam es in der Zeit von 10:55 Uhr bis 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße 1 in Jever, auf dem beschrankten Parkplatz der OLB Filiale. Beim Ein-/Ausparken wurde das Fahrzeug des Geschädigten beschädigt. Die Polizei Jever bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 zu melden.

