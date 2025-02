Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Radfahrer bei Unfall verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 29-jähriger Mann aus Porta Westfalica fuhr am Dienstag (4.2.), um 14.15 Uhr mit seinem Fiat auf der Straße Im Langengraß in Richtung Löhne. Im Kreuzungsbereich zum Alten Salzweg beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus fortzusetzten. Zeitgleich fuhr ein 71-jähriger Löhner mit seinem Fahrrad auf dem Alten Salzweg in Richtung Bad Oeynhausen. Beim Einfahren des Fiat in die Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 71-Jährige, der bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt im vierstelligen Bereich.

