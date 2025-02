Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Polizei such silbernen Mercedes und Zeugen

Bünde (ots)

(um) Gestern, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine Dame mit ihrem Fahrrad die Südlenger Straße und bog nach links in den Elsemühlenweg ein. In diesem Moment biegt mit schneller Fahrt ein PKW aus dem Elsenmühlenweg nach links in die Südlenger Straße ein. Nur durch eine reaktionsschnelle Bremsung der Radfahrerin kann diese verhindern, dass der herausfahrende silberne Mercedes sie komplett anfährt. Die Frau stürzt, nachdem sie in Kontakt mit dem Kotflügel kommt, mit dem Rad. Der Fahrer des Wagens fährt einfach weiter und kümmert sich nicht um die Siebzigjährige aus Bünde. Zwei weitere Zeugen am Unfallort helfen der Frau auf und ermöglich so eine ärztliche Versorgung später im Krankenhaus. Die Polizei bittet diese beiden Zeugen, sich einmal bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat Herford dauern an. Es soll sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen silber-grauen Mercedes Kombi handeln. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

