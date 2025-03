Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Exhibitionismus

Mann entblößt sich auf Waldparkplatz

Kranenburg (ots)

Am Donnerstag (20. März 2025) gegen 13:45 Uhr war eine Frau auf dem Waldparkplatz am Kartenspielerweg, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. In einem silber-farbenen PKW, der dort geparkt war, sah sie einen Mann. Dieser stieg kurz darauf aus und lief zunächst in Richtung des Waldes. Dann lief der Unbekannte aber auf die Frau zu. Die Zeugin konnte sehen, dass der Mann sein entblößtes Glied in der Hand hatte. Als die Frau den Unbekannten ansprach und bat, woanders hinzugehen, stieg der Mann in den Wagen und fuhr davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silber-farbenen Opel Corsa mit Klever Kennzeichen gehandelt haben. Den Mann beschreibt die Zeugin als zwischen 1,70m und 1,85m groß, etwa 40 bis 55 Jahre alt mit schwarzen Haaren und einer normalen Statur. Er war mit einer schwarzen Lederjacke sowie einem schwarzen Oberteil bekleidet und trug eine schwarze Sonnenbrille. Hinweise zur Identität des Mannes werden von der Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell