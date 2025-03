Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Radfahrerin schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Samstag (22. März 2025) gegen kurz nach 10:00 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin aus Emmerich auf der Straße Hinter dem Kapaunenberg in Fahrtrichtung Speelberger Straße unterwegs. Als sie mit ihrem Mercedes Viano in den Kreuzungsbereich einfuhr um nach rechts abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einer 61 Jahre alten Radfahrerin aus Emmerich, die auf dem Radweg der Speelberger Straße in Richtung Normannstraße unterwegs war und die Kreuzung schon größtenteils passiert hatte. Der Mercedes touchierte den Hinterreifen des Damenrads, weshalb die 61-Jährige zu Fall kam. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)

