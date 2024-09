Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (986) Jochen K. aus Adelsdorf vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Adelsdorf (ots)

Seit Donnerstagmittag (19.09.2024) wird der 65-jährige Jochen K. aus Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr K. hielt sich bis etwa 12:00 Uhr in Nürnberg auf und wollte im Anschluss nach Hause fahren. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu dem Mann. An seiner Wohnanschrift in Adelsdorf konnte er nicht angetroffen werden.

Zwischenzeitlich ergaben sich Hinweise darauf, dass sich Herr K. möglicherweise im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und Thüringen aufgehalten hat.

Weitere Einzelheiten sowie ein aktuelles Lichtbild des Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/073242/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 6394-0 , der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

