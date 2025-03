Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Versammlungen verlaufen größtenteils friedlich

Düsseldorf (ots)

Die für den Innenstadtbereich angezeigten Versammlungen verliefen am heutigen Samstag trotz einiger Störungen friedlich. Während eines Aufzuges blockierte eine Personengruppe die Wegstrecke. Der Aufzug wurde umkooperiert und konnte planmäßig am Schadowplatz enden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen.

Eine Versammlung in Form eines Aufzuges zog um 13:00 Uhr vom Messeparkplatz über innerstädtische Straßen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Hieran waren zu Beginn zwei Dutzend motorisierte Fahrzeuge und rund 30 Teilnehmende beteiligt. An der Friedrich-Ebert-Straße schlossen sich diesem Aufzug weitere Demonstrierende an. In der Spitze zählte die Polizei ca. 600 Teilnehmende und 26 motorisierte Fahrzeuge. Gegen 15:00 Uhr musste der Aufzug zwangsläufig an der Königsallee/Königsstraße stoppen, da eine rund 60-köpfige Personengruppe, die augenscheinlich dem linken Spektrum zuzuordnen war, die Wegstrecke blockierte. Sie wurde kurzzeitig durch die Polizei festgesetzt. Der Aufzug wurde daraufhin umkooperiert und konnte planmäßig am Schadowplatz enden. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Volksverhetzung und weiterer Straftaten.

In der Zeit von 13:40 bis 15:00 Uhr fand eine weitere Versammlung in Form einer Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit mit rund 200 Teilnehmenden statt, die friedlich verlieb.

Eine dritte und vierte Versammlung fanden in der Zeit von 14:00 bis 16:30 Uhr als Kundgebungen mit jeweils 17 und 80 Teilnehmenden am Burgplatz ohne besondere Vorkommnisse statt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell