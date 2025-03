Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller/Oberkassel - Mehrere Einbruchversuche - Polizeibekannte Einbrecherinnen festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Freitag, 14. März 2025, 15:00 Uhr

Nach mehreren Einbruchversuchen am Freitag klickten bei zwei polizeibekannten Einbrecherinnen die Handschellen. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte am Freitagmittag nach mehreren versuchten Einbrüchen in Eller Hinweise auf zwei tatverdächtige Frauen erhalten. Sie leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Mit Erfolg: Gegen 15:10 Uhr beobachteten die Polizisten, wie die Tatverdächtigen sich widerrechtlich Zugang zu einem Wohnhaus an der Kyffhäuserstraße in Oberkassel verschafften. Ein Anwohner bestätigte der Polizei, dass er zwei Personen vor seiner Wohnungstür festgestellt hatte. Als er das Duo ansprach, verließen sie das Haus. Die Polizisten verfolgten die beiden weiter und nahmen sie schließlich fest.

Die 15-jährige Jugendliche aus Frankreich ohne festen Wohnsitz und die 21-jährige Frau aus Serbien, ebenfalls ohne festen Wohnsitz, wurden festgenommen. Sie sind wegen ähnlich gelagerter Taten bereits polizeibekannt und wurden noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich aktuell beide in Untersuchungshaft.

