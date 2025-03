Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Nach tödlichen Schüssen auf Fahrgast in Mietfahrzeug - Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren - Fahndung nach flüchtigem Täter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Mittwoch, 12. März 2025, 23:20 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Mittwochnacht wegen eines vollendeten Tötungsdelikts in Stadtmitte. Ein Unbekannter feuerte mehrfach auf den Fahrgast eines Mietfahrzeugs. Der Mann erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen bestieg vor einem Hotel an der Graf-Adolf-Straße ein Mann das Auto eines Fahrdienstleisters. Nur wenige Meter weiter musste der Wagen auf der Karlstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Dies nutzten offenbar bislang unbekannte Personen aus, traten an das Auto heran und ein Mann aus der Gruppe gab mehrere Schüsse auf den im Fond des Toyota sitzenden Fahrgast ab. Danach flüchteten die Personen zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Mann, ein 49 Jahre alter Kameruner, wurde von schnell eintreffenden Rettungskräften erstversorgt, erlag jedoch trotz Reanimationsversuchen am Tatort seinen schweren Verletzungen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis.

Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass es zwischen dem späteren Opfer und der Personengruppe um den bislang nicht identifizierten Schützen bereits an dem Hotel einen Streit um Geld gegeben haben könnte und der 49-Jährige möglicherweise mit dem Mietwagen der Situation entfliehen wollte.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

