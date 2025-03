Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Urdenbach - E-Scooter-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt - Beteiligter Radfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 11. März 2025, 20:33 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht wegen eines Verkehrsunfalls gestern Abend in Urdenbach nach Zeugen. Eine Frau wurde schwer verletzt, nachdem sie mit ihrem E-Scooter gestürzt war. Ein an dem Unfall beteiligter Radfahrer flüchtete unerkannt.

Nach Angaben der gestürzten Frau aus Hilden fuhr sie mit ihrem E-Scooter den Gehweg linksseitig der Robert-Hansen-Straße in Richtung Haus-Endt-Straße. An der Einmündung zur Haus-Endt-Straße beabsichtigte die 24-Jährige links abzubiegen. Kurz vor der Einmündung kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der nach rechts auf die Robert-Hansen-Straße abbiegen wollte. Dieser befand sich ebenfalls auf dem Gehweg, wodurch sich die Fahrtwege kreuzten. Die Frau aus Hilden wich dem Radfahrer aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte sie gegen eine Laterne und stürzte mit ihrem E-Scooter. Durch den Sturz erlitt die 24-Jährige schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer oder die Radfahrerin entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zu der flüchtenden Person Hinweise geben können. Diese werden an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell