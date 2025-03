Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen: Raub in Wohnung - Safe ausgeräumt - Zwei Täter geben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters aus

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 07. März 2025, 11:15 Uhr

Ein 84-jähriger Düsseldorfer wurde am Freitag Opfer eines Raubes. Zwei Täter sperrten den Senior im Haus ein und räumten den Safe leer.

Gegen 11:15 Uhr klingelte ein Mann, der sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters ausgab, an der Haustür des 84-Jährigen und gab vor, die Endmontage des Kabelanschlusses durchführen zu wollen. Da der 84-jährige Mann tatsächlich auf einen Techniker wartete, ließ er den vermeintlichen Mitarbeiter ins Haus an der Straße Am Falder. Im Keller überprüfte der Mann den Kabelanschluss und machte sich dann mit dem 84-Jährigen auf, im gesamten Haus nach möglichen Störungsquellen zu suchen. Hierfür hatte der Tatverdächtige einen Komplizen ins Haus beordert, der sich ebenfalls als Techniker vorstellte. Im Schlafzimmer machten die beiden Tatverdächtigen auf einen Safe aufmerksam, der mutmaßlich eine Störungsquelle sein könnte. Unter einem Vorwand brachte das Duo ihr Opfer dazu, den Safe zu öffnen. Nun lockten die beiden Tatverdächtigen den Mann aus dem Wohnzimmer, schlossen ihn im Keller des Hauses ein und räumten den gesamten Safe aus. Bevor die beiden Täter das Haus gänzlich verließen, öffneten sie wieder die Kellertür. Beide Männer waren aber bereits geflohen, bevor der 84-Jährige den Keller verlassen konnte. Das Duo konnte eine vierstellige Bargeldsumme sowie Schmuck erbeuten.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige ist ca. 180 cm groß, hat ein hageres Gesicht, und schütteres helles Haar. Zur Tatzeit trug er einen blau-grauen Montageanzug. Sein später hinzugekommener Komplize soll ca. 175 cm groß sein, hat ein rundes Gesicht mit einem dunklen Schnäuzer und dunkles Haar. Das Alter beider Männer wird auf Mitte 40 geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder den beiden Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211 870 0.

