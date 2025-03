Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Mülheim an der Ruhr - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Unfallzeit: Samstag, 08. März 2025, 10:20 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagvormittag ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Mülheim an der Ruhr zu. Ein Pkw-Fahrer hatte den Mann offenbar bei Einfädeln auf die Hauptfahrbahn übersehen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei wollte ein 68-jähriger Niederländer vom Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Entenfang auf den rechten Streifen der A 3 in Richtung Köln wechseln. Hierbei übersah er offenbar einen dort fahrenden 52 Jahre alten Niederländer auf dessen Motorrad. Der Kradfahrer fuhr auf den Pkw auf und kam zu Fall. Er wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da das genaue Ausmaß der Verletzungen nicht direkt feststand, war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Die Richtungsfahrbahn Köln war für rund 45 Minuten gesperrt. Es bildete sich ein Stau mit einer Länge von 3.500 Metern. Die Ermittlungen dauern an.

