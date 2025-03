Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 516 Oberhausen Sterkrade - Lieferwagen fährt ungebremst in Feuerwehr-Lkw - Lebensgefahr

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 05.03.2025, 10:09 Uhr

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurden gestern ein 39-jähriger Lieferwagenfahrer ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er auf das Heck eines im Einsatz befindlichen Feuerwehr-Lkw aufgefahren war.

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah der 39-Jährige den Lkw der Feuerwehr, der auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Oberhausen Sterkrade in Fahrtrichtung Arnheim stand. Der Peugeot prallte wohl nahezu ungebremst mit der rechten Seite der Front in das Heck des Feuerwehr-Lkw. Der 39-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Richtungsfahrbahn Arnheim war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

