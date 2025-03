Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Bankmitarbeiter verhindert Trickbetrug - Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 28. Februar 2025, 14:00 Uhr

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter stoppte Ende letzter Woche einen von langer Hand geplanten Betrug zum Nachteil eines 80-jährigen Seniors. Eine mutmaßliche Betrügerin beabsichtigte, diesen um Geld auf seinem Konto zu bringen. Polizisten nahmen die 18-jährige Frau fest.

Bereits über mehrere Monate stand ein 80-jähriger Mann offenbar mit Betrügern in Kontakt: Über WhatsApp warf ihm ein angeblicher Mitarbeiter einer Firma vor, dass über das Konto des Seniors illegale Aktivitäten durchgeführt worden wären und er seine Unschuld beweisen solle. Tatsächlich gelang es so der Tätergruppierung, illegales Geld auf dem Konto des 80-Jährigen "zwischenzuparken". In diesem Zusammenhang erhielt er am 28. Februar einen Anruf mit der Aufforderung, 90.000 Euro Bargeld an einen Notar zu übergeben. Als er mit dieser Forderung an sein Geldinstitut herantrat, wurde ein aufmerksamer Bankmitarbeiter stutzig und informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Ermittler des Fachkommissariats für Betrug (Kriminalkommissariat 31) erkannten die Lage sofort, begleiteten den Mann nach Hause und gaben ihm weitere Handlungsanweisungen - Mit Erfolg: Als kurze Zeit später die "Assistentin des Notars" bei dem Senior klingelte, um das Geld abzuholen, klickten die Handschellen. Die 18-jährige Frau aus der Schweiz wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

