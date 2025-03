Polizei Düsseldorf

POL-D: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schweren Raub - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Nach einem versuchten schweren Raub am 13.10.2024 in einem Kiosk an der Vulkanstraße/Industriestraße fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fahndungsportal.

Hinweis auf das Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/161233

Wer kann Angaben zur Identifizierung der abgebildeten Personen und Ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-870-0 erbeten.

