Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Auffahrunfall auf der A 57 bei Moers - Eine Person schwebt in Lebensgefahr - Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 04. März 2025, 13:55 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 57 bei Moers, wurde der Fahrer eines Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Belarusse mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen. In Höhe von Moers-Hülsdonk musste der Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 50-jähriger Solinger mit seinem Lkw (7,5 t) auf den bremsenden Sattelzug auf. Er versuchte noch auszuweichen, schleuderte jedoch nach dem Aufprall links in die Betonschutzwand. Der Solinger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Belarusse blieb unverletzt und konnte selbstständig mit seinem Lkw die Unfallstelle verlassen. Der Lkw des 50-Jährigen musste geborgen werden. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die Unfallaufnahme. Die Fahrbahn musste von 14:20 Uhr bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

