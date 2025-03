Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 61 - Nettetal - Mann bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 07. März 2025, 19:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 61 bei Nettetal wurde ein Mann am Freitagabend bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Er war mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige mit seinem BMW auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Nettetal in Richtung Venlo unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam er in der dortigen Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem hydraulischen Gerät aus seinem Auto befreien. Ein Krankenwagen brachte den 31-Jährigen, bei dem zwischenzeitlich sogar Lebensgefahr bestand, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

