Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hünxe - Kradfahrer stürzt nach riskantem Überholmanöver - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 09. März 2025, 14:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 3 bei Hünxe wurde ein Kradfahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Er war nach einem Überholmanöver gestürzt und mit einem Pkw kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 39-jähriger Kradfahrer aus Bocholt auf der A 3 in Richtung Niederlande. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen und überholte zunächst mehrere Fahrzeuge, bevor er dann wieder auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei bemerkte er offenbar den vor ihm fahrenden 59-jährigen Mann aus Rhede mit seinem Touran zu spät. Als der Kradfahrer stark abbremste, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kollidierte mit dem Touran. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Fahrtrichtung blieb für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

