Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 52 bei Essen - Eine Person schwebt in Lebensgefahr - Unfallgeschehen noch unklar - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 14. März 2025, 22:30 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am späten Freitagabend wurde eine 54-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang ist bislang unklar.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren eine 54-jährige Frau aus Krefeld mit ihrem VW und ein 43-jähriger Mann aus Düsseldorf ebenfalls mit einem VW auf der A 52 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann in Höhe der Anschlussstelle Essen-Kettwig zum Verkehrsunfall, bei dem beide Pkw involviert waren. Als die Rettungskräfte eintrafen, lagen die Fahrzeuge auf dem Dach. Die 54-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige verletzte sich leicht. Bei ihm ergaben sich im Verlauf der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein erster Atemalkoholtest war positiv. Ihm wurden Blutproben entnommen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen war im Einsatz, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Autobahn blieb bis etwa 08:15 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell