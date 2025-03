Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 57 bei Dormagen - Kradfahrerin schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 19. März 2025, 15:39 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 57 in Richtung Nimwegen mit drei beteiligten Fahrzeugen verletzte sich eine Kradfahrerin schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 50-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Daimler auf der A 57 in Richtung Nijmwegen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Dormagen musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 42-jähriger Mann aus Köln mit seinem Toyota zu spät und fuhr in das Heck des Wuppertalers. Die nachfolgende 24-jährige Kradfahrerin aus Neuss konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau durch die Luft geschleudert und prallte auf die Fahrbahn auf. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Neuss nahmen die Spuren des Unfalls auf. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Nimwegen für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 20:30 Uhr gesperrt.

