Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Parkautomaten angegangen

Zeugin sieht zwei Täter flüchten

Goch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. März 2025) haben unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten auf der Kastellstraße aufgebrochen. Eine Anwohnerin hörte gegen 02:25 Uhr laute, metallische Geräusche von der Straße herkommend. Vom Fenster aus sah sie, wie kurz darauf zwei Personen zu Fuß in Richtung Voßstraße davonliefen. Dann seien die beiden Unbekannten umgedreht und über die Fußbrücke in Richtung Nierswelle gelaufen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den aufgebrochenen Parkautomaten fest, eine Fahndung im Nahbereich brachte jedoch kein Ergebnis. Die Zeugin beschreibt die beiden Tatverdächtigen als männlich, jugendlich, groß, schlank und dunkel gekleidet. Einer der jungen Männer trug einen dunklen Hoodie und weiße Sneaker.

Bereits am Sonntagvormittag war einem Zeugen ein beschädigter Parkscheinautomat auf der Straße Hinter dem Engel aufgefallen. Zeugen, die an den beiden Örtlichkeiten weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell