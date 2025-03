Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg/ Verkehrsunfall mit Leichtverletztem/ Motorradfahrer verliert Kontrolle

Kranenburg (ots)

Am Samstag (22.03.2025), gegen 14:00 Uhr kam es in Kranenburg auf der Klever Straße (B9) zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 23-Jähriger aus Kranenburg war mit seinem Motorrad Kawasaki auf der B9 in Richtung Kleve unterwegs. Nach einem Kreisverkehr beschleunigte er sein Kraftrad unkontrolliert und prallte gegen den vor ihm fahrenden Pkw eines 59-Jährigen aus den Niederlanden. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall nur leicht. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

