LPI-J: Medieninformation zum DFB-Pokalspiel FC Carl Zeiss Jena gegen Bayer 04 Leverkusen am 28. August 2024

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: In der Alten Regensburger Straße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunglück. Ein Pkw musste verkehrsbedingt halten. Die dahinterfahrende Fahrzeugführerin erkannte den Bremsvorgang zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr hinten auf. Ihre 17-jährige Beifahrerin verletzte sich durch die Kollision leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingter ...

mehr