POL-KLE: Kleve/ "Hobby"-Wohnmobil entwendet

Geldern (ots) - Am Freitag (21. März 2025), um 13:25 Uhr, kam es in Geldern Pont zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Pkw mit Anhänger auf der Kreuzung Venloer Str. (B58) / Möhlendyck (K34). Der 53-jährige Bus-Fahrer aus Kerken befuhr die B58 aus Pont kommend und beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden Pkw mit Anhänger, dessen 73-jähriger ...

