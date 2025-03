Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Wahlplakat in Berlstedt verunglimpft

Weimar (ots)

Im Zeitraum des letzten Freitages bis Montagvormittag beschädigten und beschmierten derzeit noch unbekannte Täter ein zur Bürgermeisterwahl aufgestelltes Wahlplakat. Dieses befand sich in Berlstedt, auf Höhe des Kreisverkehrs. Abgebildet war der derzeitige Bürgermeister. Das Werbebanner wurde teilweise zerschnitten und das Gesicht des Amtsinhabers mit schwarzem Stift beschmiert. Die Anzeigen wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und Beleidigung gegen Personen des öffentlichen Lebens wurden aufgenommen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Tatzeit oder zum Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

