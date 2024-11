Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger schoss mit Schreckschusswaffe

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 23.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere Schussabgaben auf der Straße Am Stockpiper in Ahlen. Der Tatverdächtige sei auf einem Fahrrad in Richtung Jägerstraße geflüchtet. Polizisten fahndeten in dem Wohngebiet nach dem Ahlener und stellten ihn auf der Bergstraße fest. Dort fuhr er gegen einen stehenden Streifenwagen und stürzte. Der 19-Jährige war offensichtlich alkoholisiert. Im Hosenbund des Ahleners fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe. Des Weiteren hatte der 19-Jährige Platzpatronen bei sich. Die Beamten stellten sowohl die Waffe als auch die Munition sicher. Außerdem ließen sie dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

