POL-WAF: Warendorf. Seat angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Samstag (09.11.2024) gegen eine Straßenlampe in Oelde-Stromberg gefahren, hat sie beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Vermutlich fuhr der Beteiligte zwischen 19.00 Uhr und 22.50 Uhr gegen die Beleuchtung an der Franz-Hitze-Straße. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

mehr