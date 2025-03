POL-KLE: Kevelaer - Autofahrer nach Sturz von Radfahrerin gesucht

Emmerich (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. März 2025) haben unbekannte Täter versucht, in eine Parfümerie an der Kaßstraße einzudringen. Sie beschädigten die Eingangstür aus Glas, gelangten aber nicht ins Innere der Filiale. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 ...

