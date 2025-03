Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Omnibus in Geldern-Pont

Geldern (ots)

Am Freitag (21. März 2025), um 13:25 Uhr, kam es in Geldern Pont zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einem Pkw mit Anhänger auf der Kreuzung Venloer Str. (B58) / Möhlendyck (K34). Der 53-jährige Bus-Fahrer aus Kerken befuhr die B58 aus Pont kommend und beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden Pkw mit Anhänger, dessen 73-jähriger Fahrer aus Straelen die Kreuzung geradeaus in Richtung Geldern passieren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die etwa 10 Insassen des Busses (augenscheinlich alles Schulkinder) kam ein Ersatzbus, der den Linienverkehr fortführte. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell