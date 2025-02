POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Bergstraße- Polizei sucht Zeugen (10.02.2025)

Horb a.N. A81 (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, ist auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer sich schwer verletzte. Ein 46-jähriger Fahrer eines Kia Sportage war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart ...

mehr