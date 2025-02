Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht nach Auffahrunfall- Polizei bittet um Hinweise (10.02.2025)

Rottweil (ots)

Am Montagnachmittag ist der Verursacher eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 14/ Bundesstraße 27 geflüchtet. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Ford Focus auf der B 14/ B 27 von Rottweil-Neufra kommend in Richtung Zimmern. Der junge Mann fuhr auf Höhe der Auffahrt Rottweil-Bühlingen einen vor ihm stark bremsenden Audi A5 einer 50-Jährigen auf, nachdem ein vor dem Audi fahrender unbekannter Autofahrer seinen silberfarbenen Pkw sehr stark abbremste, um den Fahrer eines blauen Kastenwagens einen Spurwechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Geradeausspur zu ermöglichen. Durch das starke Bremsen des unbekannten Autofahrers griffen die Assistenzsysteme des Audi sogar ein. Die 50-Jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des silberfarbenen Autos, in dem eine Hundebox im Kofferraum verbaut ist, setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter und eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi und am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

