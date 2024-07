POL-MG: Mutmaßlich berauschter 36-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Wochenende an der Wilhelm-Wachtendonk-Straße im Stadtteil Ohler einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verübt und daraus ein E-Bike entwendet. Die Tat geschah im Zeitraum von Samstag, 13. Juli, 22.15 Uhr, und Sonntag, 14. Juli, 11.15 Uhr. Der oder die Täter hebelten erst die Eingangstür des Hauses und dann die zur Wohnung des Geschädigten mit einem Werkzeug auf. Aus der Wohnung nahmen sie mindestens ein ...

mehr