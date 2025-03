Emmerich (ots) - Am Samstag (22. März 2025) gegen kurz nach 10:00 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin aus Emmerich auf der Straße Hinter dem Kapaunenberg in Fahrtrichtung Speelberger Straße unterwegs. Als sie mit ihrem Mercedes Viano in den Kreuzungsbereich einfuhr um nach rechts abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einer 61 Jahre alten Radfahrerin aus Emmerich, die auf dem Radweg der Speelberger Straße in ...

