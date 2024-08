Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbruch in ein Computerfachgeschäft - Zeugen gesucht

Alpen (ots)

In der Nacht zum Montag (26.08.2024) drangen gegen 00:25 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Computerfachgeschäft an der Lindeallee ein.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in das Geschäft. Zeugen beobachteten zwei tatverdächtige Männer, die aus dem Geschäft stiegen und im weitern Verlauf in Richtung Ulrichstraße flüchteten. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Beide ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet um Zeugenhinweise. Diese werden durch die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen genommen.

Ob die Täter etwas entwendet konnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/cd Ref. 240826-0110

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell