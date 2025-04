Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Alten Bundesstraße Höhe Freibad

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am heutigen Tag, 02.04.2025, gegen 11:00 Uhr kam es auf der Alten Bundesstraße in Höhe des Naturfreibades zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Jeveraner (70 Jahre) fuhr mit seinem Pkw aus Jever kommend in Richtung Heidmühle. Nach Angaben von Zeugen fuhr er langsam über den Gegenfahrstreifen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam in einem dortigen Zuggraben auf der Seite liegend zum Stehen. Bei dem 70-Jährigen stellten die Rettungskräfte vor Ort nur noch den Tod fest. Die Ermittlungen zur Unfall- und Todesursache dauern an. Nach derzeitigem Stand kann ein medizinischer Notfall als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die freiwilligen Feuerwehren Jever und Cleverns waren neben den Rettungskräften eingesetzt. Ebenso war der Bauhof Jever mit Sperrmaterialien sowie die untere Wasserbehörde vor Ort. Die Alte Bundesstraße musste zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr komplett gesperrt werden.

