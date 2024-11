Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Warstein

Warstein/Rüthen (ots)

Durch Kräfte der Polizeiwache Warstein wurde am Nachmittag des 24.11.2024 ein Schwerpunkteinsatz am Unfallhäufungspunkt Bahnhofstraße Ecke Kallenhardter Straße in Rüthen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 29 Verstöße gegen die Vorfahrtsregelung mit Verwarndgeldern geahndet. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Bei einem weiteren Fahrzeugführer stellten die Beamten während der Kontrolle Atemalkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, damit der Fahrer nicht auf dumme Gedanken kommt und an diesem Abend noch weiterfährt. Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Belecker Landstraße wurden 12 Fahrzeugführern zum Verhängnis. Da sie sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten wurden die begangenen Verstoße entsprechend sanktioniert. Einer dieser Fahrzeugführer führte seinen Pkw vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (VF)

