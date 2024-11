POL-SO: Unbekannte werfen Gegenstände von Brücke

Ense-Niederense (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 22.11.2024, 21:00 Uhr bis 23.11.2024, 09:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter Graffiti an einem Zaun, einem Anhänger, an zwei Stromkästen und an einem Container gesprüht. An einem der Stromkästen und an dem Container wurden Hakenkreuze aufgesprüht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte per Telefon unter 02922 ...

mehr