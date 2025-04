Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: "Speed-Week" - Fahrer will vor Polizeikontrolle flüchten

Recklinghausen (ots)

In dieser Woche nimmt die Polizei Recklinghausen verstärkt Temposünder ins Visier. Im Rahmen der "Speed-Week" werden noch bis Sonntag in allen Städten des Kreises sowie in Bottrop vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei einer Kontrolle auf der L511 (Zubringer nach Oer-Erkenschwick) ist heute Vormittag ein Autofahrer mit 83 km/h gemessen worden - bei erlaubten 60 km/h. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei - und versuchte zu flüchten. Auf dem Oerweg in Recklinghausen konnte der Mann kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-Jährige aus Datteln keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und offene Haftbefehle hatte. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen (Betäubungsmitteln) am Steuer saß. Ein Arzt nahm dem 52-Jährigen deshalb Blut ab. Im Kofferraum des Autos wurde außerdem mögliches Diebesgut gefunden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Im vergangenen Jahr wurden während der beiden Speed-Weeks rund 2.800 Verkehrsteilnehmende erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Ziel der Kontrollwochen ist es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, denn zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell