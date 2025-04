Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Dorsten: Einbrüche und Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln

Mit einem Wassertank und 900 Litern Diesel als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Diebstahl. Den Treibstoff hatten die Täter aus einem Tank abgelassen und mutmaßlich den Kunststofftank zum Transport benutzt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen kam es auf einer Baustelle an der Olfener Straße zu dem Diebstahl. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Dorsten

Am Montagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Surick ein. Zwischen 09:45 Uhr und 11:15 Uhr brachen sie die Hauseingangstür auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter erst versucht über die Terrassentür ins Haus zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten das Gebäude nach Beute und nahmen Bargeld und Schmuck mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte eine Notausgangstür zu einer Schule an der Talaue auf. Im Gebäude hebelten sie dann zahlreiche Türen zu Klassenräumen auf. Letztendlich flüchteten die Einbrecher mit lediglich einer geringen Menge Bargeld.

An der Dülmener Straße warfen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag den Glaseinsatz einer Tür zu einer Kindertagesstätte ein. Außerdem wurden Fenster, Türen und Innentüren beschädigt. Dabei entstand insgesamt hoher Sachschaden. Als Beute nahmen die Täter zwei Tablets und ein Mobiltelefon mit.

Am Wulfener Markt brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienst ebenfalls in eine Kindertagesstätte ein. Hier hebelten die Täter eine Tür auf, um in das Gebäude zu kommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruch nichts entwendet.

Zusammenhänge bei den letzten drei Einbrüchen werden geprüft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

