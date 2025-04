Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung unter Bekannten sind am Montagabend zwei Menschen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.

Gegen 21:30 Uhr kam es an der Weseler Straße im Hausflur eines Mehrfamilienhauses und im weiteren Verlauf auch vor dem Haus zu Streitigkeiten. Aus einer Gruppe von 10 - 15 Personen heraus verletzte ein bislang unbekannter Mann einen 32-Jährigen aus Haltern am See mit einer Stichwaffe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert. Bei einer 16-Jährigen, ebenfalls aus Haltern am See, wurden leichte Verletzungen festgestellt, die nicht behandelt werden mussten. Bei der Auseinandersetzung hielt ein 26-Jähriger aus Haltern außerdem eine Stange in der Hand. Ob die Stange auch bei der Auseinandersetzung benutzt wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort. Die Fahndung nach ihnen dauert an.

