POL-RE: Marl: Supermarkt-Mitarbeiter überfallen - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots) - Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei gegen 4.40 Uhr an der Eikampstraße einen mutmaßlichen Dieb festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in das Gartengrundstück eingedrungen, flüchtete jedoch, nachdem der Besitzer - der durch die Geräusche wach geworden war - seinen Hund frei ließ. Der Tatverdächtige konnte durch die anfahrenden Beamten auf einem Platz in der Nähe des ...

