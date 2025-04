Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ein Schwerverletzter nach Ausweichmanöver

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall im Bereich einer Einmündung am frühen Montagmorgen (04:50 Uhr) ist ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der 36-Jährige aus Gladbeck war auf der Horster Straße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 50-jähriger Autofahrer aus Gladbeck von der Kiebitzheidestraße aus in die Horster Straße einbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 36-Jährige aus und kollidierte mit einer Mittelinsel und zwei Bäumen. An einem der beiden Bäume blieb das Fahrzeug stehen.

Das Fahrzeug stand so am Baum, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Er war glücklicherweise nicht in dem Auto eingeklemmt. Trotzdem musste der Mann mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto des 50-Jährigen kam es nicht.

Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell