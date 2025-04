Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahme nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Samstag (5. April) hat die Polizei gegen 4 Uhr einen 26-jährigen Mann aus Herne vorläufig festgenommen, der unter dem Verdacht steht, in eine Autowerkstatt an der Prosperstraße eingedrungen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte er eine Tür auf, versetzte ein Fahrzeug und durchsuchte mehrere Schränke. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die herbeigerufenen Beamten konnten den Mann vor Ort antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung konnte in der Werkstatt entwendetes Bargeld gefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell