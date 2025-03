POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen L549

Landau (ots) - In der Nacht vom 26.03.2025 auf den 27.03.2025 wurde durch unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad war an einer Straßenlaterne in der Ludowicistraße in Landau abgestellt und mittels Schloss gesichert. Das Fahrrad wurde erst am 10.03.2025 durch die 24-jährige Geschädigte gekauft. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die ...

