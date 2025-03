Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit um Metall eskaliert- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 27.03.2025 kam es gegen 18 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe auf dem Gelände einer Tankstelle in der Zweibrücker Straße in Landau. Hintergrund der Auseinandersetzung waren gescheiterte Preisverhandlungen hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Altmetall. Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen (28-35 Jahre alt) leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Nach ersten Ermittlungen dürften für die entstandenen Verletzungen zwei Personen (19 und 41 Jahre alt) verantwortlich sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

